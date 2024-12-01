Премьер заявил, что президенту Грузии придется покинуть свой дворец

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту республики Саломе Зурабишвили 29 декабря, в день истечения ее полномочий, придется покинуть Президентский дворец. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что понимает «эмоциональное положение» Зурабишвили, которая накануне заявила, что не покинет пост.

«Однако, конечно же, 29 декабря ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — заявил он.

30 ноября Саломе Зурабишвили отказалась покидать должность после истечения полномочий. Она заявила, что парламент страны нелегитимный, поэтому не сможет выбрать нового главу государства. Зурабишвили поддержала протестующих против решения правящей партии «Грузинская мечта» заморозить переговоры о вступлении в ЕС. Протесты в Тбилиси становятся все ожесточеннее. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Тбилиси спецназ применил водомет по митингующим у входа в парламент.