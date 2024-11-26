В Италии усомнились в праве МУС на арест Нетаньяху

В Италии усомнились в юридическом характере решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Соответствующее мнение выразил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни, сообщает ТАСС.

По словам Таяни, Италия уважает право, но в данном случае следует изучить, распространяются ли подобные решения на лидеров стран, которые не признают юрисдикцию Международного уголовного суда.

«Есть много сомнений в отношении юридической стороны», — сказал он.

Таяни отметил, что «Нетаньяху не поедет туда, где может быть арестован». В связи с этим он задался вопросом, как можно арестовать главу правительства и предположил, что для этого нужны соответствующие запросы в местный суд.

21 ноября сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа. В документе сообщается, что Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест за преступления против человечности и военные преступления, совершенные, как минимум, с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Кроме того, суд отклонил аргументы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Эстонии заявил о важности выполнения решения МУС насчет Нетаньяху.