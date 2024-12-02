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Глава Евросовета раскрыл, кто будет определять «справедливый» мир для Украины

Глава Евросовета Кошта: только Киев будет определять, что такое справедливый мир

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Petros Giannakouris/AP

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что только Украина должна определять, каким будет «справедливый» мир по итогам конфликта с Россией. Его слова приводит «Укринформ».

Кошта подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Украину и всегда будет стоять на ее стороне в финансовом, политическом, дипломатическом и военном плане. Однако только Киев будет решать, «когда и как можно достичь мира», указал он.

«Я хотел бы подчеркнуть, что нам нужен справедливый и длительный мир. И только у Украины есть возможность определить, что такое справедливый мир для обеспечения продолжительности этого мира», — сказал глава Евросовета.

В то же время верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться».

Ранее Зеленский признал нехватку сил у ВСУ для возвращения территорий и призвал к дипломатии.

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