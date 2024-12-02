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Песков заявил, что Германия продолжает поддерживать Украину

Песков заявил, что Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев, заявил, что Германия продолжает линию на безусловную поддержку Украины.

«Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины», — заявил он.

Также Песков напомнил, что недавно состоялся первый за долгое время контакт президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Диалог, конечно, это всегда позитивное явление», — отметил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что Москва внимательно отслеживает новости по визиту Шольца в Киев.

2 декабря Шольц заявил, что прибыл в Киев обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины на €650 млн. Он добавил, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером Украины. 15 ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор.

Ранее Песков заявил, что переговоры по Украине зависят от динамики действий на фронте.

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