Песков прокомментировал визит Шольца в Киев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев, который он совершил впервые с 2022 года.

«Я бы не сказал, что у нас есть ожидания от этого визита. Мы наблюдаем за тем, что Германия продолжает свою линию на безусловную поддержку Украины», — сказал Песков.

Он также напомнил, что недавно впервые за долгое время состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы внимательно отслеживаем все новости, которые будут поступать из Киева на этот счет», — отметил он.

2 декабря, прибыв в Киев, Шольц заявил, что прибыл в Киев обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины на €650 млн. Он добавил, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером Украины.

15 ноября Шольц и президент России Владимир Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее Песков заявил, что переговоры по Украине зависят от динамики действий на фронте.