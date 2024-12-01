В США заявили, что намерены предоставить Украине все ресурсы для укрепления позиций

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что Белый дом намерен предоставить Украине все возможные ресурсы для усиления ее позиций на поле боя.

По его словам, в Вашингтоне делают все возможное, чтобы в оставшиеся 50 дней работы администрации президента США Джо Байдена «предоставить Украине инструменты, которые помогут укрепить ее позиции на поле боя».

«Это сделает ее сильнее за столом переговоров», — заявил Салливан.

Он отметил, что США хотят укрепить военный потенциал Украины для более сильной позиции за столом переговоров.

Также Салливан заявил, что Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией. Он отметил, что Вашингтон активно взаимодействует с Киевом, обсуждая возможный формат будущих переговоров.

Ранее Зеленский предложил вариант вступления Украины в НАТО во время конфликта.