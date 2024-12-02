В Иране заявили, что страна продолжит оказывать помощь Сирии в борьбе с терроризмом

Военные советники Ирана по просьбе Дамаска оказывают Сирии помощь в борьбе с терроризмом уже не первый год, их присутствие в Сирии продолжится. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Наши военные советники присутствовали там (в Сирии уже не первый год. — прим. ред.) и присутствуют сейчас... Присутствие Ирана в Сирии не ново, оно (происходит. — прим. ред.) по просьбе Сирии и (будет. — прим. ред.) продолжаться», — заявил он.

По словам Багаи, власти Тегерана помогают сирийским гражданам с того момента, как Сирия столкнулась с угрозой терроризма.

До этого официальный представитель МИД Ирана заявил, что террористические группировки, которые активизировали свои действия на севере Сирии, работают в координации с США.

В Сирии продолжается противостояние повстанцев и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск.