МИД Ирана обвинил США в координации работы террористических группировок в Сирии

Террористические группировки, которые активизировали свои действия на севере Сирии, работают в координации с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал SNN.

«Совпадение этого (наступление террористов на севере Сирии — «Газета.Ru») с прекращением огня в Ливане и заявления властей США, что они не чувствуют никаких угроз со стороны этих группировок, свидетельствуют о том, что между этими террористами и США существует координация», — сказал дипломат.

В Сирии продолжается противостояние повстанцев и армии. По оценкам аналитиков, правительственные войска впервые с 2012 года утратили контроль над Алеппо. Боевики захватили как минимум две авиабазы, где сирийская армия бросила оружие и технику, в том числе российские ЗРПК «Панцирь-С1» и РСЗО «Ураган» с полным боекомплектом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация не была удивлена атакой террористических группировок в Сирии. Он отметил, что нападения боевиков стали ожидаемым следствием изменений в региональном раскладе сил.

Ранее в Сирии сорвали засаду боевиков на трассе Алеппо — Дамаск.