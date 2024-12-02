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Глава МИД ФРГ назвала целью своего визита в КНР начало мирного процесса по Украине

Бербок назвала старт мирного процесса по Украине целью своего визита в Китай

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Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала целью своего визита в Китай начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Ее слова передает РИА Новости.

«Я могу только еще раз подчеркнуть: чтобы защитить нашу собственную немецкую и европейскую безопасность, мы должны сейчас поддержать Украину, и не менее важно вместе по всему миру вступить в мирный процесс, и именно поэтому я сегодня здесь, в Китае», — сказала она в ходе совместной пресс-конференции со своим китайским коллегой Ван И в Пекине.

Накануне визита в КНР она заявила, что сотрудничество Берлина с Пекином является более предпочтительным для Германии, чем конфронтация, однако ФРГ не может игнорировать поддержку, оказываемую Китаем РФ.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он посетил украинскую столицу впервые за 2,5 года.

Ранее глава МИД ФРГ обвинила Россию в подрыве мира в Европе.

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