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Эксперт: Байдена вынудили пойти на эскалацию украинского конфликта

Политик Царев: демократы через Байдена пытаются усложнить жизнь Трампу

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Andrew Harnik/AP

Действующего президента США Джо Байдена вынудили пойти на эскалацию украинского конфликта его однопартийцы. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его словам, задача демократов — максимально осложнить для избранного американского лидера Дональда Трампа процесс перехода к мирным переговорам.

Парламентарий указал, что Трамп полон решимости сосредоточиться на том, чтобы навести порядок внутри США, но для этого ему необходимо освободиться от внешних проблем, включая вооруженные конфликты.

«Задача американской демпартии, не столько даже действующего президента — я думаю, дедушка Байден отбивался до последнего, но его вынудили дать добро, — заключается в том, чтобы максимально затруднить Трампу работу над выполнением его целей. Для этого нужно, чтобы война продолжалась», — сказал Царев.

Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский сделал свой выбор, согласившись на сделку с демократами.

17 ноября стало известно, что Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью дальнобойных ракет ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также позволили Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь РФ.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Москва нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник», которую можно оснащать ядерными боеголовками.

Ранее в США задали Европе неудобный вопрос о ядерной войне.

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