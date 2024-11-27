«Зеленая» политика европейских стран на фоне эскалации ими же украинского конфликта не может не вызывать удивления. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский журналист Джексон Хинкл.

«Антигуманные либералы в Европе, которые губят свою экономику, чтобы якобы «защитить окружающую среду», пытаются начать ядерную войну, которая «не навредит окружающей среде?» — задал риторический вопрос журналист, указав на лицемерие европейских политиков.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер «не хотят или не умеют» думать о том, к чему приведет снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России.

По его словам, планы Стармера и Макрона не смогут сбыться без отмашки Соединенных Штатов, поскольку Европа не решится снять запрет для Украины на удары вглубь России самостоятельно.

Ранее конгрессмен рассказал, когда администрация Трампа займется переговорами по Украине.