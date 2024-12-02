Зеленский признал нехватку сил у ВСУ для возвращения территорий и призвал к дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не хватает сил для возвращения утраченных территорий военным путем, поэтому необходимо искать дипломатическое решение урегулирования конфликта. Его слова приводит Kyodo.

«Нашей армии не хватает сил, чтобы сделать это [вернуть территории]. Это правда. Нам действительно нужно найти дипломатические решения», — сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что переговоры произойдут только тогда, когда Киев будет понимать, что находится в достаточно сильной позиции. Это позволит избежать «нового вторжения» России, утверждает он.

Украинский лидер также подчеркнул, что конфликт перешел в «сложный период» и Россия активно наступает на Донбассе.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

За несколько дней до этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

Ранее Столтенберг допустил уступку Украиной территорий ради достижения мира.