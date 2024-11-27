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В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров

Глава ОП Украины Ермак призвал вернуться к границам февраля 2022 для переговоров

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Global Look Press

Плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. Об этом в статье для шведского издания Dagens Industri заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Плодотворные переговоры возможны только тогда, когда все воюющие стороны имеют желание прекратить боевые действия. Кроме того, ситуацию необходимо вернуть хотя бы к состоянию на 23 февраля 2022 года», — подчеркнул он.

По мнению Ермака, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что заявление президента России Владимира Путина и применение новейшего вооружения заложили потенциал для переговоров по Украине.

Использование Россией новейшего вооружения, подчеркнула Матвиенко, не является ультиматумом и угрозой, а представляет собой «спокойное и подкрепленное конкретными действиями послание лидера мировой державы».

Ранее в НАТО призвали разработать новый подход к сдерживанию РФ.

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