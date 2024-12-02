В США сравнили кандидата Трампа на пост главы ФБР с Лаврентием Берией

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сравнил его кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела с главой НКВД Лаврентием Берией. Его слова приводит телеканал NBC.

«Трамп выдвинул кандидатуру Кэша Патела на роль своего Лаврентия Берии. К счастью, ФБР — это не НКВД. Сенат должен отклонить эту кандидатуру», — сказал Болтон.

Накануне избранный президент США Дональд Трамп решил назначить Кэша Патела на должность директора Федерального бюро расследований. По мнению Трампа, Пател является «отличным юристом и следователем», который «боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ». Он выразил надежду, что Пател «покончит с эпидемией преступности в Америке».

Трамп обратил внимание на то, что Пател «сыграл важнейшую роль» в разоблачении вмешательства, приписываемого Москве, в выборы президента США в 2016 году.

Лаврентий Берия занимал должность народного комиссара внутренних дел Советского Союза с 24 ноября 1938 года по 29 декабря 1945 года. Впоследствии Берия был назван одним из организаторов массовых репрессий.

Ранее в конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР.