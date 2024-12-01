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В конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

Тейлор Грин призвала запасаться попкорном после выдвижения Патела главой ФБР

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Ron Sachs - CNP/Global Look Press

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин поприветствовала выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы ФБР Кэша Патела. На своей странице в соцсети Х она призвала «запасаться попкорном».

«Мой друг Кэш Пател станет следующим директором ФБР при президенте Трампе! Лучше и быть не может!!! Запасайтесь попкорном», — написала Грин.

По мнению Трампа, Пател является «отличным юристом и следователем», который «боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ». Он выразил надежду, что Пател «покончит с эпидемией преступности в Америке».

Трамп обратил внимание на то, что Пател «сыграл важнейшую роль» в разоблачении вмешательства, приписываемого Москве, в выборы президента США в 2016 году.

Пател ранее занимал пост начальника штаба министра обороны и был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно выступал за кардинальные реформы в ФБР, включая ликвидацию разведывательного отдела, закрытие штаб-квартиры и сокращение 7000 сотрудников, которых, по его мнению, следует перевести на оперативную работу.

Ранее профессор обратился к Трампу из-за плана его помощника по Украине.

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