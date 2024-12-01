В конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин поприветствовала выдвижение избранным президентом США Дональдом Трампом на пост главы ФБР Кэша Патела. На своей странице в соцсети Х она призвала «запасаться попкорном».

«Мой друг Кэш Пател станет следующим директором ФБР при президенте Трампе! Лучше и быть не может!!! Запасайтесь попкорном», — написала Грин.

По мнению Трампа, Пател является «отличным юристом и следователем», который «боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ». Он выразил надежду, что Пател «покончит с эпидемией преступности в Америке».

Трамп обратил внимание на то, что Пател «сыграл важнейшую роль» в разоблачении вмешательства, приписываемого Москве, в выборы президента США в 2016 году.

Пател ранее занимал пост начальника штаба министра обороны и был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно выступал за кардинальные реформы в ФБР, включая ликвидацию разведывательного отдела, закрытие штаб-квартиры и сокращение 7000 сотрудников, которых, по его мнению, следует перевести на оперативную работу.

Ранее профессор обратился к Трампу из-за плана его помощника по Украине.