Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн усомнился в мудрости экс-главы ЦРУ и Госдепартамента США Майка Помпео после его высказывания о президенте РФ Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он окончил Вест-Пойнт как лучший курсант. Это пример того, что можно получать одни пятерки и провалиться по жизни», — отметил Макговерн.

По его словам, Помпео не сказал «ни одной разумной вещи» за десять лет.

До этого экс-госсекретарь заявил, что после недавнего удара «Орешником» по Украине российский лидер использовал якобы свой последний рычаг воздействия.

В ноябре украинское издание «Страна.ua» писало, что Трамп разрушил надежды Украины на присутствие лоббиста интересов Киева в американском правительстве, так как он решил не брать в свою команду Майка Помпео. В ноябре 2023 года экс-госсекретарь стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстaр». На этой должности он установил тесный контакт с офисом украинского президента.

Ранее Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах.