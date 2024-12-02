Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскритиковали Помпео за высказывания о Путине

Макговерн раскритиковал экс-госсекретаря США Помпео за высказывания о Путине

close
Jacquelyn Martin/Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн усомнился в мудрости экс-главы ЦРУ и Госдепартамента США Майка Помпео после его высказывания о президенте РФ Владимире Путине. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Он окончил Вест-Пойнт как лучший курсант. Это пример того, что можно получать одни пятерки и провалиться по жизни», — отметил Макговерн.

По его словам, Помпео не сказал «ни одной разумной вещи» за десять лет.

До этого экс-госсекретарь заявил, что после недавнего удара «Орешником» по Украине российский лидер использовал якобы свой последний рычаг воздействия.

В ноябре украинское издание «Страна.ua» писало, что Трамп разрушил надежды Украины на присутствие лоббиста интересов Киева в американском правительстве, так как он решил не брать в свою команду Майка Помпео. В ноябре 2023 года экс-госсекретарь стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстaр». На этой должности он установил тесный контакт с офисом украинского президента.

Ранее Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами