Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на двойственное поведение европейских политиков, которые после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США бросились целовать ему сапоги, хотя раньше называли его российским агентом. Своим мнением политик поделился на странице в соцсети X.

«На самом деле забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал Медведев.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отмечал, что в Европе началось «перестраивание» позиций по ряду политических вопросов после победы Трампа на выборах в США. Пушков привел в пример лидера немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который заявил, что намерен выстраивать диалог с американским политиком «на равных».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что членам Евросоюза придется изменить подход к украинскому конфликту после победы Трампа.

Ранее американский политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России.