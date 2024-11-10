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Медведев указал на двуличие европейцев после победы Трампа на выборах

Медведев: политики Европы целуют сапоги Трампа, хотя считали его агентом России

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратил внимание на двойственное поведение европейских политиков, которые после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США бросились целовать ему сапоги, хотя раньше называли его российским агентом. Своим мнением политик поделился на странице в соцсети X.

«На самом деле забавно смотреть на перепуганные лица остолопов из европейского истеблишмента, которые раньше называли Трампа российским агентом, а теперь пачкаются, бросаясь целовать сапоги своему новому хозяину», — написал Медведев.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отмечал, что в Европе началось «перестраивание» позиций по ряду политических вопросов после победы Трампа на выборах в США. Пушков привел в пример лидера немецкого Христианско-демократического союза Фридриха Мерца, который заявил, что намерен выстраивать диалог с американским политиком «на равных».

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также заявлял, что членам Евросоюза придется изменить подход к украинскому конфликту после победы Трампа.

Ранее американский политолог сделал прогноз о политике Трампа в отношении России.

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