Конфликт между Украиной и Россией, вероятно, не завершится в ближайшее время. Об этом экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире CNN.

Во-первых, президент Украины Владимир Зеленский не покинет свой пост под давлением, отметил он. Второй причиной, по мнению Кулебы, может стать сценарий, при котором Киев не даст свое согласие на быстрое решение конфликта.

«И, в-третьих, самое главное, я хотел бы напомнить всем: ключ к миру находится в Москве, а не в Киеве», — подчеркнул экс-министр.

22 ноября военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин сообщил, что спецоперация может закончиться в 2025 году капитуляцией Украины на условиях России. По его словам, ВС РФ накапливают боевой опыт, у российских военных появляются новые типы оружия, в то время как Западу не удается реализовать свои планы по Украине. Дандыкин указал, что «работы еще много», однако 2025 год станет для конфликта определяющим.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что специальная военная операция заняла больше времени, поскольку началась против Украины, а продолжается против Североатлантического альянса. Официальный представитель Кремля напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил самому себе вести любые переговоры с Москвой.

Ранее Зеленский допустил мирные переговоры с Путиным.