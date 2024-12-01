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Экс-полковник СБУ усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине

Экс-полковник СБУ Стариков: Трамп не сможет остановить конфликт на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп не сможет остановить конфликт на Украине. Такое мнение выразил полковник украинской службы безопасности (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Если кто-то думает, что (конфликт. — прим. ред.) можно остановить — Трамп придет <...> и сразу все остановилось? <...> Невозможно это все остановить», — сказал он.

Стариков считает, что в настоящее время конфликт находится в стадии высокой интенсивности, после чего начнет затухать. Эксперт считает, что проблемой возможных договоренностей о прекращении огня является недоверие РФ и Украины по отношению друг к другу.

27 ноября бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Трампу не удастся выполнить обещание по завершению конфликта, так как президент РФ Владимир Путин не даст на это согласия. Кулеба также заявил, что план Трампа не сработает, поскольку Россия «не заинтересована в дипломатии» и стремится измотать Запад, чтобы вести диалог с позиции силы в будущем. Кроме того, указал он, украинский лидер Владимир Зеленский не сможет подписать какое-либо соглашение, предусматривающее утрату территорий.

До этого Зеленский заявил, что Трамп представит свой план окончания украинского конфликта в январе.

Ранее в ФРГ заявили, что Трамп будет требовать от Украины территориальных уступок.

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