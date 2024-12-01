За закрытыми дверями в Европе, особенно в Германии, существует мнение, что Украине придется пойти на уступки в территориальном вопросе. Военный аналитик Карло Масала высказал предположение, что Дональд Трамп, вновь избранный президент США, окажет давление на Киев в этом направлении, пишет журнал Fokus.

«Зеленский должен исходить из того, что Дональд Трамп как будущий президент США будет оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на территориальные уступки... это требование также является превалирующим мнением в европейской политике, особенно в Федеративной Республике [Германии], хотя об этом и не говорят вслух», — сказал Масала.

Сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

До этого британское издание The Economist, ссылаясь на источники среди украинских военных, сообщало, что в Вооруженных силах Украины начинают рассматривать идею о территориальных уступках в пользу России из-за усталости от затянувшегося конфликта. В статье подчеркивается, что из-за изнурительных боевых действий солдаты все чаще размышляют о том, что «перемирие может стать единственным решением» текущей ситуации.

Ранее в Госдуме объяснили готовность ВСУ отказаться от части территорий Украины.