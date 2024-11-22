Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили в своей стране все демократические институты, в этих условиях граждане могут высказать свое недовольство только вооруженным восстанием. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Зеленский сам создал условия, когда народ любое недовольство может высказать только посредством вооруженного восстания», — заявил политик.

Медведчук добавил, что Зеленский был избран президентом мира, а «влез в войну, которую проиграл», кроме того, он также выиграл выборы у одного из лидеров «майданов», а сам ввел «майдановскую» идеологию бунта в государственную идеологию, повсеместно ввел русофобию и пропаганду нацизма.

По словам политика, на Украине уничтожены «все демократические институты», поэтому диалог между властью и народом невозможен. Поэтому любой, кто поднимет бунт против Зеленского, будет поддержан и «ему будут сочувствовать», подчеркнул лидер «Другой Украины».

Бунтовщикам, считает Медведчук, «нужно будет выкинуть Зеленского» из переговорного процесса между США и Россией и войти туда самим, поскольку нынешний президент Украины не является легитимным правителем и не может вести никакие переговоры, тем более о мире.

Среди прочего лидер «Другой Украины» выразил мнение, что в Киеве «власть лежит под ногами, ее легко взять, но сложно удержать», более того, в стране сложилась патовая ситуация, когда «на фронте побеждать некому, и мир заключать тоже некому». Медведчук заключил, что тем не менее «политический крах» Зеленского неминуем.

Накануне американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети Х написал, что Зеленский «практически умоляет» сравнять его страну с землей проводимой политикой. По его словам, Украина должна быть «вечно благодарной» президенту России Владимиру Путину за его «спокойствие, рассудительность и доброту».

Ранее Зеленского предупредили, что на Украине «откажутся» от него.