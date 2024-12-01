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Песков опроверг слова Меркель о демонстративном опоздании Путина на саммите G8

Песков: Путин не пытался показать силу, когда опоздал на саммите G8 в 2007 году

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин не пытался «что-то доказать» западным лидерам, когда опоздал на одну из встреч на саммите «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина объяснил, что на полях любых саммитов происходят переговоры лидеров стран, и иногда графики встреч приходится менять ради более важного диалога.

«И там бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо — такое бывает. Опять же — это не демонстрация силы. Глупо так полагать»,  — подытожил Песков.

Речь идет о случае, описанном в мемуарах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, в которых та рассказала, что Путин, пытаясь «что-то доказать» лидерам других государств опоздал на «аперитив» во время саммита G8.

Она пояснила, что, когда Путин приехал спустя 45 минут после официального начала заседания, он коротко переговорил с ней. Меркель утверждает, что причиной опоздания стало любимое пиво российского президента — Radberger, которое Путин впервые попробовал в 1980-е годы во время работы резидентом КГБ в восточногерманском Дрездене.

Ранее Меркель призналась, что немецкий Путина лучше, чем ее русский.

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