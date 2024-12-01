Трамп, короли Британии и Испании не посетят открытие собора Парижской Богоматери

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III не посетят церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже после реставрации. Об этом сообщила французская газета Journal du Dimanche (JDD).

«Хотя первая леди США Джилл Байден будет присутствовать, новый избранный президент Дональд Трамп не поедет. Многие отклонили приглашение, в том числе король Испании Фелипе VI, король Англии Карл III», — пишет издание.

При этом неизвестно, посетит ли церемонию действующий президент США Джо Байден.

Открытие собора состоится 7–8 декабря. На мероприятие приглашены главы 160 государств и правительств.

29 ноября французские телеканалы впервые показали общественности кадры собора после реставрации. За десять дней до открытия его посетили президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит, министр культуры Рашид Дати и мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее сообщалось, что папа Римский встретится с Макроном после отказа открывать Нотр-Дам.