Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп, короли Британии и Испании не посетят открытие собора Парижской Богоматери

JDD: Трамп, короли Британии и Испании не поедут на открытие Нотр-Дама

close
Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III не посетят церемонию открытия собора Парижской Богоматери в Париже после реставрации. Об этом сообщила французская газета Journal du Dimanche (JDD).

«Хотя первая леди США Джилл Байден будет присутствовать, новый избранный президент Дональд Трамп не поедет. Многие отклонили приглашение, в том числе король Испании Фелипе VI, король Англии Карл III», — пишет издание.

При этом неизвестно, посетит ли церемонию действующий президент США Джо Байден.

Открытие собора состоится 7–8 декабря. На мероприятие приглашены главы 160 государств и правительств.

29 ноября французские телеканалы впервые показали общественности кадры собора после реставрации. За десять дней до открытия его посетили президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит, министр культуры Рашид Дати и мэр Парижа Анн Идальго.

Ранее сообщалось, что папа Римский встретится с Макроном после отказа открывать Нотр-Дам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами