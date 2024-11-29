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Макрон посетил обновленный Нотр-Дам за 10 дней до его открытия

France 2: Макрон с женой посетили обновленный Собор Парижской богоматери

За десять дней до открытия обновленного Собора Парижской Богоматери, который пострадал при пожаре в 2019 году, президент Франции Эммануэль Макрон посетил Нотр-Дам вместе с супругой Брижит, министром культуры Рашидой Дати и мэром Парижа Анн Идальго, а телеканал France 2 впервые показал общественности кадры собора после реставрации.

В реставрации участвовали 2000 специалистов из 250 компаний. Работы финансировались за счет пожертвований, общая сумма которых составила 846 миллионов евро. В 2025 году начнется реставрация прилегающих территорий, включая площадь Жана XXIII и набережную Мориса Карема.

Церемония открытия пройдет 7-8 декабря, где ожидается выступление Макрона, для которого своевременное восстановление собора в обещанные пять лет является предметом гордости. На мероприятие приглашены главы 160 государств и правительств, в том числе уходящий президент США Джо Байден.

13 ноября агентство Франс-Пресс со ссылкой на информацию от Елисейского дворца писало, что Макрон произнесет речь на паперти Собора Парижской Богоматери, а не внутри него, как планировалось ранее. На это решение повлияло общественное недовольство.

В начале ноября сообщалось, что церемония открытия Нотр-Дам-де-Пари обойдется властям Франции в €10 млн.

Ранее в Минкульте Франции предложили сделать вход в Собор Парижской Богоматери платным для туристов.

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