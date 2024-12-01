Медведев заявил о движении охваченной протестами Грузии по «украинскому пути»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал происходящие в Грузии протесты попыткой совершить очередную «цветную революцию».

«Налицо все предпосылки для того, чтобы снова опустить Грузию в пучину гражданских столкновений <...>. Короче говоря, соседи быстро движутся по украинскому пути в темную бездну», — считает политик.

Он заявил, что в настоящее время часть грузинского народа громит улицы, а другая молчит. Тем временем президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет уходить, так как не признает итоги парламентских выборов. Медведев назвал ее «безумной теткой» и «просроченной президентшей», отметив, что раньше за такой поступок ее бы ждала расправа.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».€

Ранее служба госбезопасности Грузии заявила о попытке захвата власти в стране.