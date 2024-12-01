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Бориса Джонсона окрестили психопатом из-за высказывания о России

Политик Куртен назвал Бориса Джонсона психопатом из-за слов о прокси-войне с РФ

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Peter Nicholls/Reuters

Британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен раскритиковал экс-премьера Бориса Джонсона из-за его слов о прокси-войне с Россией, назвав его психопатом. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Этот воинствующий психопат, исполняющий роль дружелюбного клоуна, признает, что Запад ведет прокси-войну против России, и призывает к дальнейшей эскалации», — написал он.

В пятницу Джонсон заявил, что страны Запада вовлечены в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками.

Джонсон добавил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за ситуацию, в которой оказалась Украина. По его словам, это связано с тем, что Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, лишив ее тем самым ядерного оружия.

После этого издание Strategic Culture назвало бесстыдным соответствующее заявление бывшего премьер-министра Великобритании.

Ранее в Госдуме предрекли Британии судьбу Атлантиды при отправке войск на Украину.

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