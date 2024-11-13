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В Госдуме предрекли Британии судьбу Атлантиды при отправке войск на Украину

Депутат Колесник предупредил, что войска Британии на Украине развяжут войну с РФ

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Peter Morrison/AP

Депутат Государственной думы Андрей Колесник, комментируя слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона о возможной отправке войск на Украину, заявил, что Соединенное Королевство ждет участь Атлантиды, если Лондон решится на подобные действия. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что появление солдат на территории республики приведет к войне с Россией.

Парламентарий напомнил, что Борис Джонсон является «экстравагантным человеком», который часто делает необдуманные заявления, после которых ничего не происходит. Колесник также задался вопросом, не боится ли бывший премьер Великобритании того, что его страна превратится в Атлантиду.

«Она уже давно напрашивается. Тем более, если войска НАТО появятся на территории Украины, они будут в прямом столкновении с Российской федерацией. Это казус белли», — заявил депутат.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям» заявление английского политика о возможности отправки британских войск на Украину, заявив, что Джонсон продолжает провоцировать и разжигать.

12 ноября Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.

Ранее Медведев назвал Бориса Джонсона «опасным фриком».

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