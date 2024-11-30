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На Западе назвали бесстыдными слова Бориса Джонсона о России

Strategic Culture: признание Бориса Джонсона о войне с Россией было бесстыдным

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President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона об организации Западом прокси-войны против России было бесстыдным. С такой оценкой слов политика выступило издание Strategic Culture.

«На этой неделе шутовской бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон открыто признал, что конфликт на Украине был войной чужими руками против России. Но это не заставило Джонсона задуматься или устыдиться», — говорится в сообщении издания.

Напротив, отмечает журнал, он призвал Запад отправить больше оружия на Украину, а эти слова «не вызвали никакого возмущения или осуждения».

В пятницу Джонсон заявил, что страны Запада вовлечены в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками.

Джонсон добавил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за ситуацию, в которой оказалась Украина. По его словам, это связано с тем, что Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, лишив ее тем самым ядерного оружия.

Ранее Захарова заявила, что Запад не настроен на мир с Россией.

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