Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-премьер Британии признал, что Запад воюет с Россией чужими руками

Борис Джонсон признал, что страны Запада ведут войну с Россией чужими руками

close
Frank Augstein/AP

Страны Запада вовлечены в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана», — сказал экс-глава кабмина Британии.

Джонсон добавил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за ситуацию, в которой оказалась Украина. По его словам, это связано с тем, что Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, лишив ее тем самым ядерного оружия.

23 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал полноценную войну, направленную против России, после того, как дал разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Он отметил, что эскалация конфликта не останется без ответа со стороны Москвы.

27 ноября бывший заместитель генпрокурора Германской Демократической Республики Ханс Бауэр заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Москву, чтобы развязать войну и выставить Россию агрессором.

Ранее Захарова заявила, что Запад не настроен на мир с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами