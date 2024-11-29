Страны Запада вовлечены в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана», — сказал экс-глава кабмина Британии.

Джонсон добавил, что Великобритания несет «моральную ответственность» за ситуацию, в которой оказалась Украина. По его словам, это связано с тем, что Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях ее безопасности, лишив ее тем самым ядерного оружия.

23 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад начал полноценную войну, направленную против России, после того, как дал разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Он отметил, что эскалация конфликта не останется без ответа со стороны Москвы.

27 ноября бывший заместитель генпрокурора Германской Демократической Республики Ханс Бауэр заявил, что западные страны пытаются спровоцировать Москву, чтобы развязать войну и выставить Россию агрессором.

Ранее Захарова заявила, что Запад не настроен на мир с Россией.