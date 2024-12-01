Президент Польши призвал власти Грузии провести новые выборы

Президент Польши Анджей Дуда призвал правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» продемонстрировать готовность к проведению новых выборов на фоне массовых протестов в стране. Об этом он заявил в беседе с президентом республики Саломе Зурабишвили, сообщили в канцелярии польского лидера.

Во время беседы Дуда призвал правительство Грузии проявить сдержанность и здравомыслие, прислушаться к голосу своих граждан и отказаться от противоречащих их воле решений.

По его словам, необходимо продемонстрировать открытость в выяснении всех «сомнений» по поводу прошедших парламентских выборов. Правящей партии следует показать готовность к новому голосованию, которое будет «свободно от сомнений и подозрений».

«Решение тбилисского правительства о полной приостановке переговоров о вступлении, что де-факто означает замораживание отношений с ЕС, является болезненным ударом по этим стремлениям и наносит очень серьезный ущерб как Грузии, так и Европейскому Союзу», — уточняется в заявлении.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в Совфеде заявили, что власти Грузии не допустят «украинского сценария» в стране.