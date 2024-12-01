В Совфеде заявили, что власти Грузии не допустят «украинского сценария» в стране

Власти Грузии полны решимости не допустить на протестах в Тбилиси «украинского сценария», поскольку осознают, чем могут закончиться протесты оппозиции. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он подчеркнул, что Украина своим майданом преподала урок всему миру о том, что подобные события – это путь к государственному перевороту и катастрофе.

«Власти Грузии это отлично осознают. Поэтому полны решимости не допустить в Тбилиси украинский сценарий», — написал Пушков.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в МВД Грузии вышла, что акция у парламента в Тбилиси полностью вышла за рамки закона.