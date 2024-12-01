В Финляндии раскрыли ключевое последствие удара «Орешником» по Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что применение новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» для удара по территории Украины навсегда изменило правила ведения военных конфликтов. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, в день удара 21 ноября произошли события, которые больше всего изменили ход ведения войн со времен испытания первого в мире ядерного испытания «Тринити» 16 июля 1945 года.

«Война теперь никогда не будет прежней», — написал Малинен.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии предрекли увеличение ударов ВС РФ по инфраструктуре Украины.