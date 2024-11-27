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В ОДКБ изучат опыт применения «Орешника»

Генсек Тасмагамбетов: ОДКБ изучит опыт применения «Орешника»

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изучит опыт применения Российской Федерацией баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

«В ОДКБ изучают опыт применения, испытания, перспективы развития всех современных вооружений», — сказал он.

Тасмагамбетов отметил, что также анализируется международная ситуация, «в которой Россия оказалась вынуждена провести испытания новой ракетной системы».

Генсек добавил, что также изучаются возможные сценарии развития этой ситуации.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт сравнил испытание «Орешника» с проектом США «Стрелы Бога».

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