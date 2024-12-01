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Профессор обратился к Трампу из-за плана его помощника по Украине

Профессор Малинен не поверил в план помощника Трампа Келлога по Украине

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Brian Snyder/Carlos Barria/Reuters

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обратился к избранному президенту США Дональду Трампу и заявил, что план генерал-лейтенанта Кита Келлога, которого республиканец назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, скорее всего окажется несостоятельным. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Уважаемый президент Дональд Трамп, этот план, скорее всего, окажется несостоятельным», — написал Малинен.

По его словам, Североатлантическому альянсу нужно отказаться от «политики открытых дверей» и признать новые территории России.

До этого сообщалось, что назначая Келлога спецпосланником Трамп надеется, что им удастся достичь «мира посредством силы». Сам Келлог известен как один из советников Трампа, который разработал мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявлял, что Келлог имеет опыт работы в качестве участника создания временной администрации в Ираке, который может пригодиться Вашингтону на Украине.

Ранее задачу посланника Трампа по Украине описали словами «миссия невыполнима».

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