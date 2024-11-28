Задачу посланника Трампа по Украине описали словами «миссия невыполнима»

Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, столкнется с практически невыполнимой миссией по урегулированию противостояния Москвы и Киева. Такую оценку дает журнал Der Spiegel.

Как отмечает автор, Келлогу вряд ли удастся урегулировать конфликт в том числе из-за «напыщенных» обещаний Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

В материале отмечается, что среди республиканцев есть желание прекратить конфликт и перестать оказывать помощь Украине, но Владимир Путин пока «не проявил никакого интереса к мирным переговорам», а ВС РФ успешно продвигаются в зоне спецоперации. Кроме того, помпезная риторика Трампа о быстром окончании конфликта также ставит его в неловкое положение, говорится в тексте.

«С этой точки зрения Келлог сталкивается с «миссией невыполнимой». Однако бывший генерал <...> не считается политическим игроком. Его позиция гораздо более сбалансирована, чем крутые тезисы Трампа. Келлог обвиняет уходящего президента Байдена в том, что он не нашел решения путем переговоров с Путиным. В то же время он продвигает меры безопасности, которые призваны помешать главе Кремля снова атаковать соседнюю страну после прекращения огня», — пишет Der Spiegel.

Накануне Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы». Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посланник Трампа по Украине раскрыл, как будет добиваться мира.