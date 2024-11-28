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Экс-депутат Рады усомнился в способности Келлога склонить Москву и Киев к диалогу

Олейник усомнился в способности Келлога склонить Россию и Украину к переговорам

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Максим Блинов/РИА Новости

Новый специальный представитель президента США по конфликту в Украине Кит Келлог имеет опыт работы в качестве участника создания временной администрации в Ираке, который может пригодиться Вашингтону на Украине. Однако ему будет сложно добиться переговоров между Киевом и Москвой, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью РИА Новости.

«Положительным моментом является то, что Келлог имеет опыт работы в руководстве временной администрацией в Ираке, созданной после оккупации США. Не исключено, что на Украине в преддверии выборов может появиться временная администрация, и в этом отношении его опыт может быть полезен», — сказал Олейник.

Накануне Трамп заявил, что выбрал Келлога для должности спецпосланника по Украине и России. Республиканец выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Келлог раскрыл, как намерен продвигать мир.

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Операция на Украине
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