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Политолог предложил три шага для урегулирования конфликта на Украине

Политолог Ливен: существуют три вещи для урегулирования конфликта на Украине

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Станислав Красильников/РИА Новости

Британский политолог Анатоль Ливен предложил три ключевых шага, которые следует положить в основу мирного урегулирования конфликта на Украине. Свою позицию эксперт изложил в статье на портале UnHerd.

«Вопрос гарантий Украине, вероятно, является самым сложным из всех, которые придется решать в ходе мирных переговоров <…> Однако возможны три вещи, и я настоятельно рекомендую, чтобы они легли в основу выдвинутых США мирных предложений и влияния Европы на эти предложения», — заявил политолог.

В качестве первого шага эксперт предложил запретить применение ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Однако при этом следует оказать Украине максимальную помощь в укреплении оборонительных линий, а также снабдить армию страны дополнительным вооружением.

Вторым шагом Ливен посоветовал отменить некоторые западные санкции в отношении России. Политолог посоветовал отменить запрет на импорт российского газа, который сильно ударил по экономике Германии, и исключение России из банковской системы SWIFT. В качестве возобновления боевых действий санкции следует вернуть, считает эксперт.

Третьим и заключительным шагом Ливен назвал официальную ратификацию мирного соглашения странами БРИКС и ООН, также имеющих сильную заинтересованность в урегулировании конфликта.

Накануне спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, они могут начаться уже в январе или феврале 2025 года.

До этого сообщалось, что Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».

Ранее на Украине допустили удар России по Верховной раде.

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