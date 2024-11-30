В Крыму раскрыли возможные сроки начала переговоров по Украине

Переговоры по решению украинского кризиса возможны после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, они могут начаться уже в январе или феврале 2025 года. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Я абсолютно убежден, что в январе-феврале мы выйдем на переговорный процесс», — подчеркнул он.

По словам Константинова, Трампу будет сложно отойти от мирной риторики по урегулированию конфликта. На данный момент избранный президент США продумывает стратегию по решению украинского конфликта, считает Константинов.

До этого Константинов заявлял, что президент США Джо Байден лишил козыря Трампа, дав разрешение наносить удары по российской территории американскими ракетами.

Ранее Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.