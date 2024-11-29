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В Британии испугались «катастрофической сделки» Трампа по Украине

Economist: Трамп может навязать Украине катастрофическую сделку с Россией

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Julia Demaree Nikhinson/AP

Избранный президент США Дональд Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку». Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Больше всего беспокоит то, что Трамп навяжет Украине катастрофическую сделку», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «драматические перемены не за горами». Одна из причин в том, что наступление России выявило серьезные слабости в ВСУ, которые в конечном итоге могут привести к краху украинских позиций.

До этого журналист польского портала Onet Мартин Вывал заявил, что российские вооруженные силы продолжают продвигаться на Украине, в ближайшее время украинский фронт может быть прорван.

Одной из причин этому польский журналист назвал недостаточные темпы мобилизации на Украине и острую нехватку личного состава в рядах ВСУ. Как отметил Вывал, численность действующих украинских военных на данный момент составляет около 900 тысяч.

Ранее американский политолог допустил раздел Украины.

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