Западные страны должны предложить Москве прекращение огня на Украине с приостановкой поставок вооружения Киеву. Об этом заявил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Запад должен предложить Путину прекращение огня с приостановкой поставок оружия и началом переговоров о мире», — отметил он.

Депутат обратил внимание на то, что Украина «не может сохранить свою территориальную целостность, если не хочет рисковать неизбежной эскалацией». Гизи добавил, что левые выступают за немедленное прекращение огня и остановку поставок вооружений.

28 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры по разрешению российско-украинского конфликта возможны, если США и их союзники признают, что альтернативы мирному предложению президента России Владимира Путина нет.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что советник Трампа рассматривает вариант перемирия на Украине на время переговоров.