В МИД РФ назвали условия для возможных переговоров Москвы с Киевом

Переговоры по разрешению российско-украинского конфликта возможны, если США и их союзники признают, что альтернативы мирному предложению президента России Владимира Путина нет. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, если же западные политики продолжат «упорствовать в заблуждениях», настаивать на ложных схемах, продолжать оснащать Украину вооружением и провоцировать страну «на все новые провокации и преступные действия», тогда никакой базы для переговоров существовать не будет.

Рябков подчеркнул, что сейчас выбор за Украиной и ее западными союзниками — принять предложения Путина или же ждать дальнейшего для них ухудшения ситуации.

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что советник Трампа рассматривает вариант перемирия на Украине на время переговоров.