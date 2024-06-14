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Путин назвал условия мирных переговоров с Киевом

Путин назвал условием переговоров с Украиной выведение ВСУ из новых регионов РФ

Украинские войска должны полностью покинуть территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, и тогда Россия готова начать переговоры. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел страны.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — пояснил президент.

Глава государства подчеркнул, что речь идет обо всей территории этих субъектов РФ, а не только о частях, занятых Вооруженными силами России в данный момент.

Также Путин в ходе встречи с руководством внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия перед началом специальной военной операции в 2022 году призывала Украину вывести свои войска из Донбасса, чтобы разрешить конфликт, но Киев отказался.

14 июня Путин в МИД России проводит совещание по совершенствованию миграционной политики. На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент заявлял, что пока в России не выстроено осмысленной миграционной политики, но перед правительством стоит такая задача. По его словам, этой темой нужно как можно скорее заняться системно, «нельзя делать вид, что этой проблемы нет». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Путин рассказал о мужестве жителей Донбасса.

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