В Госдепе удалили пост с упоминанием Кремля

Руководитель пресс-службы американского государственного департамента Мэттью Миллер удалил пост на своей странице в социальной сети Х о приостановке партнерства с Грузией. В новой версии сообщения чиновника отсутствуют слова о том, что Евросоюз является «оплотом против Кремля».

«Решение «Грузинской мечты» приостановить вступление в ЕС является предательством конституции Грузии», — отмечается в обновленном посте Миллера.

Пресс-секретарь Госдепа подчеркнул, что Вашингтон «осуждает чрезмерную силу, применяемую против грузин, осуществляющих свою свободу протеста», поэтому США «приостановили стратегическое партнерство с Грузией».

Накануне Госдеп США заявил о приостановке стратегического партнерства Вашингтона с Тбилиси после решения грузинских властей отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. В Госдепе добавили, что правительство Грузии должно вернуться на евроатлантический путь.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». Президент страны Саломе Зурабишвили, известная своей поддержкой евроинтеграции, осудила действия правительства. Она заявила, что оно «объявило войну собственному народу, его прошлому и будущему». 28 ноября она присоединилась к участникам акции протеста у здания парламента, а 30 ноября пообещала, что не сложит свои полномочия, несмотря на истечение мандата, поскольку парламент является «нелегитимным».

Ранее в МВД Грузии заявили о насильственном характере протеста в Тбилиси.