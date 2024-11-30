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США прекратили стратегическое партнерство с Грузией из-за решения по членству в ЕС

Госдеп сообщил о приостановке стратегического партнерства США с Грузией

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J. Scott Applewhite/AP

США решили приостановить стратегическое партнерство с Грузией после решения властей республики отложить переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

В ведомстве отметили, что решение правящей партии «Грузинская мечта» по членству в ЕС противоречит обещанию народу республики, которое закреплено в конституции, и делает страну «более уязвимой для Кремля».

«Различные антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили основные принципы стратегического партнерства США и Грузии, которое основывалось на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией», — говорится в пресс-релизе Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что по этой причине приостановили действие этого механизма. В США призвали всех участников протестов в Грузии обеспечить их мирное проведение, а правительство страны — вернуться на евроатлантический путь.

С 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии проходят протесты после заявления властей о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. По словам премьера республики Ираклия Кобахидзе, это решение было продиктовано неприемлемыми действиями европейских политиков, которые, как он выразился, используют гранты и кредиты как инструмент шантажа. Он также раскритиковал Европарламент за «годами звучащие оскорбления» в адрес Грузии.

Отказ от переговоров с ЕС вызвал резкое недовольство прозападной оппозиции, лидеры которой назвали действия властей «предательством национальных интересов». 30 ноября посол Грузии в США Давид Залкалиани решил оставить пост после решения властей о вступлении республики в Евросоюз.

Ранее Служба госбезопасности заявила о попытке насильственного захвата власти в Грузии.

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