В Израиле прошла акция с требованием освободить заложников

В Тель-Авиве прошла массовая демонстрация, участники которой призвали освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает израильский портал Ynet.

«Сотни демонстрантов прошли маршем от площади Демократии в Тель-Авиве до площади Дизенгоф, призывая к освобождению похищенных», — отмечается в публикации.

Аналогичные акции прошли в других городах Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Между тем, далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.