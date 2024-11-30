Ирак закрыл границу с Сирией

Границу между Ираком и Сирией полностью перекрыли. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного агентства Tansim.

«Иракское объединенное оперативное командование заявило, что иракско-сирийская граница полностью заблокирована по приказу главнокомандующего вооруженными силами», — говорится в сообщении.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

В диппредставительстве подчеркнули, что граждане России в результате последних событий в Сирии не пострадали. Отмечалось, что охрана здания российского посольства усилена «на постоянной основе».

Ранее в Сирии террористы напали на консульство Ирана.