Граждане РФ не пострадали в результате событий последних дней в Сирии

Граждане РФ не пострадали в результате последних событий в Сирии. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве РФ в стране.

«По имеющейся информации, пострадавших среди российских граждан нет», — сказал представитель посольства.

Он подчеркнул, что диппредставительство РФ в Сирии работает в штатном режиме. По словам дипломата, охрана здания усилена «на постоянной основе».

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее появилась информация о захвате боевиками всей провинции Идлиб.