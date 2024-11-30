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В Британии предрекли Дональду Трампу проблемы на Украине

Лорд Эшкрофт: конфликт на Украине может стать Гордиевым узлом для Трампа

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Yuki Iwamura/AP

Конфликт на Украине может стать серьезной проблемой для Дональда Трампа в период его президентского срока. Такое мнение выразил британский политик лорд Майкл Эшкрофт в статье для Express.

«Гордиев узел, с которым столкнется избранный президент Трамп, когда придет к власти, — это проблема достижения мира на Украине. Не временное прекращение огня, похожее на провалившиеся Минские соглашения, а долгосрочная договоренность, <…> отвечающая основным требованиям обеих сторон», — отмечает Эшкрофт.

Он добавил, что эта задача может оказаться намного сложнее, чем Трамп себе представляет, но в то же время она может выглядеть весьма привлекательной для него.

«Может быть, в глубине души он думает, что такая сделка может принести ему Нобелевскую премию мира, сопоставимую с достижением Барака Обамы, но более реальным, заслуживающим награды?» — отмечает политик.

Кроме того, Эшкрофт подчеркивает, что Трамп известен своим нетерпением и мог бы, подобно Александру Македонскому, «разрубить узел собственным метафорическим мечом», чтобы оперативно разрешить ситуацию на Украине.

Накануне британский журнал The Economist написал, что Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».

Ранее американский политолог допустил раздел Украины.

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