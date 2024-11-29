Американский политолог допустил раздел Украины

В связи со сложившейся ситуацией на линии боевого соприкосновения и неудачами Киева Европе нужно готовиться к разделу Украины. Об этом заявил американский политолог, руководитель консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер в интервью газете Bild.

«Россия заняла большие территории и не отдаст их. И Украине сейчас не хватает военных возможностей для того, чтобы их вернуть», — сказал эксперт.

Бреммер добавил, что на ситуацию может повлиять избранный президент США Дональд Трамп, который будет настаивать на скорейшем окончании конфликта путем проведения сделки. Политолог отметил, что в пользу этой теории говорит выдвижение республиканцем кандидатуры Кита Келлога на должность спецпосланника США по Украине и России.

О выдвижении Келлога Трамп заявил накануне. Республиканец выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-депутат Рады усомнился в способности Келлога склонить Москву и Киев к диалогу.