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Экс-сотрудник ЦРУ назвал нелепой идею об увеличении военной помощи США Украине

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина не сумела эффективно использовать оружие США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Слова телеведущего и кандидата на должность советника в администрации избранного президента США Дональда Трампа Себастьяна Горки о возможном увеличении американской военной помощи Украине, если Россия откажется от переговоров, звучат крайне нелепо. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, США открыли для Украины казну и передали Киеву все запрашиваемое вооружение, в частности, ракеты ATACMS и истребители F-16. Однако украинская армия не сумела использовать эффективно американское оружие.

«Идея о том, что где-то существует целый склад, укомплектованный всем этим оборудованием, которое мы просто не отправили Украине, просто полнейшая нелепость», — сказал Джонсон.

Несколько дней назад Горка разыграл ситуацию, при которой Трамп урегулирует конфликт на Украине и заставит Путина пойти на переговоры. По словам телеведущего, США предстоит либо организовать диалог «сейчас», либо вся предоставленная Украине помощь «будет выглядеть как пустяк».

До этогоТрамп подтвердил, что выбрал генерал-лейтенанта Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Республиканец надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters ранее сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Путин может одобрить план спецпосланника Трампа по Украине Келлога.

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